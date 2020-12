Trendy zima 2021. Paulina Sykut-Jeżyna w bluzce z ZARY. Ten wzór nigdy nie wyjdzie z mody

Stylizacje Pauliny Sykut-Jeżyny nigdy nie zawodzą. Bez względu na to, czy dziennikarka występuje w casualowym, czy też w bardziej wieczorowym wydaniu, zawsze zbiera masę komplementów i trudno się dziwić. Gwiazda idealnie łączy własny styl z najnowszymi trendami, a jedna z jej ostatnich stylizacji, wywarła na fanach naprawdę duże wrażenie! Paulina Sykut-Jeżyna wystąpiła w bluzce z ZARY w drobny print, który nigdy nie wyjdzie z mody i czerwonych cullotach - zestawieniu, które idealnie sprawdzi się podczas świątecznych kolacji!

Zobacz także: Paulina Sykut-Jeżyna pokazała zdjęcie sprzed 12 lat! Najbardziej zaskakuje fryzura...

Moda zima 2021. Paulina Sykut-Jeżyna w bluzce z ZARY, ten print to hit!

Najlepsze trendy to takie, które są ponadczasowe i wygląda na to, że Paulina Sykut-Jeżyna doskonale zdaje sobie z tego sprawę. W jednym z ostatnich programów gwiazda wystąpiła w eleganckiej stylizacji, dzięki której od razu zebrała pochwały. Czarna bluzka w kwiecisty print, spodnie w kolorze czerwonego wina i cieliste czółenka okazały się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Co więcej, górna część garderoby gwiazdy jest na wyciągnięcie ręki.

Instagram

Bluzka z ZARY to prawdziwy hit i choć ta, którą ma na sobie Paulina Sykut-Jeżyna jest już niedostępna, nie mamy się o co martwić. Kolorowe kwiaty na czarnym, lub innym tle, to print, który obecny jest w modzie od wielu sezonów i na pewno jeszcze długo zagości w trendach. Takie zestawienie to idealny sposób na osiągnięcie eleganckiej stylizacji z pazurem.

Ponadczasową bluzkę czy koszulę w kwiaty możemy stylizować na wiele sposobów, w zależności od tego, w którą stronę pokieruje nas nasza fantazja. Taki element garderoby zawsze doda nam świeżości.