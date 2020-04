Trendy lato 2020. Anna Lewandowska z torebką za prawie 10 tysięcy złotych! To najgorętszy model sezonu

Plecionki to najnowszy trend lansowany przez uwielbianą przez pasjonatki mody markę Bottega Veneta. W kolekcji wiosna/lato 2020 nie mogło zabraknąć również torebek w tym stylu ale ich kupno to niemalże inwestycja! Za model, który wybrała Anna Lewandowska trzeba zapłacić kilkukrotną wysokość miesięcznej pensji!

Anna Lewandowska z luksusową torebką Bottega Venetta

Anna Lewandowska uwielbia modę i pomimo tego, że na co dzień nie chwali się markami, które znajdują się w jej garderobie to na jej zdjęciach można wypatrzeć prawdziwe perełki. Wczoraj opublikowała radosne zdjęcie, którym odlicza już do powitana na świecie swojego drugiego dziecka. Trenerka jest bowiem w końcówce 9. miesiąca ciąży a maluszek pojawi się na świecie lada chwila. Szczęśliwa mama zaprezentowała się w luźnej stylizacji, w której największą uwagę przyciąga torebka. To shoulder bag marki Bottega Veneta. Za ten hitowy model trzeba zapłacić aż 2200 euro czyli prawie 10 000 zł!

Ogromnymi fankami produktów tego domu mody są również Joanna Przetakiewicz i Jessica Mercedes. Kupno takich luksusowych dodatków to spora inwestycja, jednak mamy dobrą wiadomość! Modele torebek inspirowane absolutnym trendem od Bottega Veneta dostępne są w sieciówkach i można je już odstać od 99 zł! Poniżej przedstawiliśmy propozycje.

Model, który wygrała Anna Lewandowska to Bottega Veneta Padded Cassette

Instagram/ mat. prasowe

Taka przyjemność kosztuje niestety majątek! Za torebkę trzeba zapłacić 2200 euro czyli prawie 10 tysięcy złotych!

Instagram/ mat. prasowe

Jest również dobra wiadomość dla miłośniczek mody, które nie mogą pozwolić sobie na tak horrendalny wydatek. Torebka inspirowana stylem tej, którą posiada Anna Lewandowska jest dostępna w Reserved i kosztuje jedynie 99,99 zł

Mat. prasowe

Podobny model, ale już niestety nie shoulder bag, oferuje również Mango. Torebka w ich ofercie kosztuje 199,90 zł.