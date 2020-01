Athleisure to modowy trend, który stał się zupełną nowością w XXI wieku. Athleisure to kompilacja dwóch słów: "athletic" i "leisure", czyli w skrócie połączenie sportu i komfortu. Styl athleisure ma łączyć wygodę i funkcjonalność odzieży sportowej z elegancją i stylem tego, co nosimy "na co dzień". Powstanie stylu athleisure jest bardzo ciekawe między innymi w kontekście nauk społecznych. Kiedyś niewyobrażalnym było przyjście do pracy w dresach. Teraz dresowe spodnie, sportowe bluzy, leginsy czy odjechane sneakersy noszą wszyscy - od zwykłych ludzi po wielkie gwiazdy, np. modelki, aktorki, piosenkarki. Styl athleisure stał się swojego rodzaju synonimem statusu społecznego. Jednymi z pionierów tego stylu, byli raperzy, m.in. A$AP Rocky jeszcze w latach 90., jednak athleisure na stałe wpisał się do popkultury za sprawą sportowców - m.in. Michaela Jordana czy raperów, którzy tworzyli swoje kultowe sneakersy z marką Nike.

Styl athleisure w 2020 roku - tak czy nie?

A co my sądzimy o stylu athleisure? Jesteśmy za! Coraz więcej czasu spędzamy w pracy, jesteśmy zabiegani, z siłowni biegniemy prosto na spotkanie z przyjaciółmi albo do kina, dlatego komfort powinien być dla nas priorytetem. Dlatego też przedstawiamy wam 9 ubrań w stylu athleisure, w których się zakochacie i nie będziecie chcieli ich z siebie ściągać przez cały rok!

1. Nowa kolekcja Tommy x Lewis mówi: "Wiosną nie bój się kolorów!" Oto propozycja, która sprawdzi się w te zimniejsze dni - bluzo-kurtka w odważnym limonkowym kolorze. A do tego oczywiście obowiązkowo oversizowy fason!

2. Sportowa oversizowa bluza to must have w szafie każdego miłośnika stylu athleisure. Zielono-fioletowa bluza to propozycja od Zalando, pochodzi z kolekcji "Małe kroki. Duża zmiana. Razem z Zalando", 175 Euro.

3. Athleisure to styl, który opanował również Zarę. Bluzę i spodnie z dzianiny w tym stylu znajdziecie w sieciówce. Zarówno bluza, jak i spodnie, kosztują 79 złotych.

4. Propozycja od H&M to body treningowe w intensywnym limonkowym kolorze za 39,99 zł. Aby złamać typowo sportowy look, możesz zestawić je na przykład z mom jeans.

5. Odjechany kolor i oczywiście odjechany fason! Sneakersy, które pochodzą z nowej kolekcji Reserved, sprawdzą się w klasycznym sportowym połączeniu z leginsami, albo... z garniturem!

6. Kolejna propozycja to ciepła nieco dłuższa różowa bluza, 4F, 169,90 zł.

7. Nie mniej ważna w stylu athleisure jest wygodna bielizna! Sloggi, bielizna pasująca na wszystkie rozmiary: góra - 79,90 zł, dół - 79,90 zł.

8. Każda fanka tego sportowego stylu powinna mieć w szafie legginsy. Dlaczego? Prosto z siłowni możesz w nich iść na spotkanie z przyjaciółmi.

9. Lekka sportowa kurtka w kolorze pudrowego różu to propozycja od H&M za 149 złotych.