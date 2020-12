Trendy 2021. Oto 7 największych hitów, które będą modne w następnym roku. Kupisz je teraz na wyprzedaży

Moda zatacza koło? Owszem! W 2021 roku zdecydowanie tak będzie. Rok 2020 był bardzo specyficzny ze względu na pandemię koronawirusa, która bezpośrednio wpłynęła na nasze życie i na to co na się zakładamy. Krępujące nasze ruchy sukienki czy wysokie szpilki zeszły na dalszy plan, a numerem jeden stała się po prostu wygoda i pełen luz. Czy w 2021 roku ten trend się utrzyma? W zdecydowanej większości tak, dlatego koniec 2020 roku to odpowiedni moment na upolowanie na wyprzedażach kilku prawdziwych hitów, które będą zgodne z trendami 2021 roku. Oto 7 najważniejszych trendów!

1. Modne sneakersy - ugly sneakers!

W 2021 roku nie rezygnujemy z naszych ukochanych ugly sneakers. Klasyczne białe lub czarne "brzydkie sneakersy" będą nadal ultra modne w przyszłym roku. To bardzo dobra wiadomość dla każdej z nas, ponieważ nie oszukujmy się - każda z nas ma minimum jedną parę ugly sneakers w swojej szafie. W tym roku postaw na sneakersy marki Skechers.

2. Rozkloszowane, falbaniaste sukienki w stylu księżniczek

Kochasz bufki, falbany, rozkloszowania? Mamy dla ciebie dobrą wiadomość, ponieważ w 2021 roku nie musisz z nich rezygnować. Jest wręcz przeciwnie! Piękne księżniczkowate sukienki będą nadal hot. Co więcej, większość sukienek w tym stylu jest teraz dostępna na wyprzedaży! Sukienka, którą widzicie poniżej, to projekt polskiej marki LINE (449 zł).

3. Noś dres, nie tylko w domu!

Rok 2020 był zdecydowanie specyficznym rokiem, który zmienił nasze podejście do mody. Zamiast kolejnej pary szpilek i modnej sukienki, większość z nas stawiała na wygodniejsze ubrania i akcesoria. Jednym z nowych nabytków okazał się... nowy dres. Zgadza się - dres przestał kojarzyć się nam jedynie z uprawianiem sportu, a stał się codziennością. Athleisure - bo tak nazywa się ten styl, który nieśmiało zaczął raczkować na początku 2020 roku - pokazał nam że codzienna moda może być nie tylko zgodna z trendami, ale i wygodna! Udowadnia to m.in. marka Elementy Wear, sami spójrzcie!

4. Oversizowe marynarki w męskim stylu

Kolejny trend, który nie opuści nas w 2021 roku, to oversizowe marynarki w męskim stylu - szczególnie te o mocno zarysowanej linii ramion. Szukając takiej marynarki, skup się głównie na tych w neutralnych kolorach - głównie szarościach czy beżach. Marynarkę, którą widzicie poniżej, możecie kupić obecnie na wyprzedaży w Sinsay.

Mat. prasowe

5. Dzianina - ona nie mówi dość!

Numer pięć w naszym trendowym zestawieniu to oczywiście dzianina, która nie dość że jest ultra kobieca, to w dodatku ultra wygodna. Jeszcze do niedawna dzianina była kojarzona z modą domową, teraz to już przeszłość. Do dzianinowego zestawu będziesz mogła śmiało założyć sneakersy lub... szpilki! Taki look będzie hitem 2021 roku. Spójrzcie, co proponuje nam marka NAGO.

6. Karmelowy płaszcz? W 2021 roku musisz go mieć

A teraz śmiało możecie nas oskarżyć o to, że... jesteśmy nudni. Dlaczego? Ponieważ w naszym zestawieniu najmodniejszych elementów garderoby na 2021 roku jest oczywiście karmelowy płaszcz. Większość polskich gwiazd ma taki w swojej szafie, w tym Małgorzata Kożuchowska. Możecie łączyć go dosłownie ze wszystkim - z klasycznymi jeansami, kwiecistą sukienkę, ale i... dresem!

Instagram/Małgorzata Kożuchowska

7. Jaka torebka na 2021 rok? Postaw na zaokrągloną listonoszkę!

Czym nasza garderoba byłaby bez nowej torebki? Oto jest pytanie! W 2021 roku rządzić będą pikowane torebki, nerki oraz... zaokrąglone listonoszki. Torebka marki Kulik Style wpadła nam w oko i będzie zdecydowanie wpisywać się w wiosenne trendy 2021.

Jak oceniasz trendy na 2021 rok? Który z nich najbardziej wpadł ci w oko?