Taniej nie będzie! Lidl wyprzedaje botki "snakeskin boots" za 29 złotych. Na Instagramie w 2021 roku to hit!

Idealne botki na sezon zima/wiosna 2021? Lidl ma je w swojej ofercie obecnie przecenione z 59,90 zł na zaledwie 29 złotych, co oznacza że nowe obuwie w nowym 2021 roku możecie upolować już teraz za połowę pierwotnej ceny. Zima w Polsce niestety przeważnie trwa do kwietnia, dlatego kolejna para klasycznych botków z pewnością przyda się w twojej szafie. Lidl ma w swojej ofercie trzy modele w tej samej cenie: pierwszy to klasyczne zamszowe botki na słupku, drugi to również czarny model z imitacji krokodylej skóry, a trzeci model to najodważniejsza propozycja - to botki z imitacji czarno-białej wężowej skóry czyli bardzo modne "snakeskin boots". Na który z nich postawisz?

Miłośniczkom klasyki polecamy czarne botki na niewysokim i stabilnym słupku lub te z imitacji krokodylej skóry w tym samym kolorze. A co Lidl oferuje odważniejszym kobietom?

Jeśli lubisz się wyróżniać i chcesz dodać swoim stylizacjom nieco pazura, pomyśl o poniższym modelu. Czarno-białe botki z imitacji wężowej skóry czyli "snakeskin boots" to odważna propozycja, która będzie idealnie pasować do falbaniastych sukienek, najlepiej w stonowanych kolorach lub do klasycznych mom jeans. Co najważniejsze, każda z par botków dostępnych w Lidlu, jest teraz przeceniona. Możecie je kupić za 29 zł (wcześniej 59,90 zł).

Skusicie się na botki z Lidla? Zerknijcie na poniższe inspiracje z Instagrama, które z pewnością pomogą ci podjąć decyzję o zakupie właśnie tego modelu.

Wężowe botki możesz śmiało nosić też w 2021 roku. Zainspiruj się poniższą stylizacją!