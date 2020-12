Oto 6 idealnych prezentów dla każdej kobiety na Święta - już od 39 złotych!

Szukasz idealnego prezentu na mikołajki lub święta Bożego Narodzenia dla mamy, przyjaciółki lub partnerki? Przygotowaliśmy dla was zestawienie najlepszych prezentów dla kobiety aktywnej, ale także tej lubiącej spędzanie romantycznych wieczorów w domu czy tej, która uwielbia stylowe dodatki. Na który z prezentów się skusisz?

1. Piękna różowa butelka filtrująca o nowej pojemności - 0,3 l - marki Dafi to idealna opcja na świąteczny prezent dla zabieganej kobiety. Jest idealna do szkoły czy na spacer z dzieckiem. Kolorowa butelka z pewnością przypadnie do gustu maluchom i od najmłodszych lat przyzwyczai do zdrowego nawyku picia wody. Cena to 39,90 zł.

2. Kapcie emu to cieplutka propozycja na prezent! Kapcie EMU Australia (model Wobbegong) dostępne są na Eobuwie.pl - możecie upolować za 439 złotych.

Kapcie EMU, model NATU, Eobuwie.pl

3. Równie udanym prezentem będzie zestaw od HIBOU - polskiej marki specjalizującej się w piżamach i domowych wygodnych ubrań. Bluza kosztuje 239 zł, a spodenki - 169 zł.

4. Wbrew pozorom, jesienią i zimą też powinnaś mieć ze sobą okulary przeciwsłoneczne. Ultra modny i kobiecy koci kształt oprawek na pewno spodoba się każdej kobiecie. Obecnie wybrany przez nas model VOGUE kosztuje ok. 320 złotych.

5. Piękny kardigan? Oczywiście, że tak! Pico to krótki kardigan z odstającym włosem. Jest zapinany na guziki w dopasowanym kolorze. Ma długi, bufiasty rękaw z wysokim ściągaczem. Forma jest szeroka i uniwersalna. Pico został wykonany z mieszanki wełny merynosów z poliamidem.

Elementy, PICO CARDIGAN, 499 zł

6. A może piękna i seksowna pidżama od MOYE? Piękny satynowy biustonosz od MOYE kosztuje 340 złotych. Każda kobieta poczuje się w nim wyjątkowo!