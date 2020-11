Świąteczne pomysły na prezent dla niego 

Szukasz idealnego prezentu dla niego na zbliżające się mikołajki lub święta Bożego Narodzenia, ale nie możesz się zdecydować? W tym roku pomożemy ci z wyborem - oto najlepsze prezenty dla każdego mężczyzny - tego aktywnego, lubiącego casualowy styl lub lubującego się w spędzaniu wieczora w domu przy dobrym alkoholu. Zobacz nasze propozycje, co wybierzesz?

1. Butelka filtrująca DAFI

Butelka filtrująca DAFI to pierwsza butelka filtrująca wodę wyprodukowana w Polsce. Zaprojektowana dla osób, które doceniają rolę regularnego nawadniania organizmu, uprawiają sport i praktykują zdrowy styl życia. Cena za butelkę 500 ml to 44,90 zł.

2. Zestaw do whisky Ananas to nasza propozycja numer dwa!

Wśród wyrobów Huty Julia znajdziemy „ananasowe” szlify, które szlifierze kryształowych naczyń stworzyli na cześć ananasa. Ten klasyczny już dziś motyw to sześcienny szlif zwieńczony promienistymi elementami. Szczególnie efektownie prezentuje się na wysokich smukłych naczyniach – kieliszkach do szampana, szklankach i karafkach. My proponujemy go na zestawie do whisky. Cena karafki - 312,38 zł , cena zestawu 6 szklanek - 245,70 zł. Wszystko znajdziesz na stronie: www.hutajulia.com

3. K by Dolce&Gabbana to nasza kolejna propozycja w zestawieniu.

Woda perfumowana K by Dolce & Gabbana została stworzona w oparciu o dziedzictwo wody toaletowej, oferując nowy, zmysłowy zapach, który ucieleśnia ducha mężczyzny, który z pasją i pewnością wybiera swoje przeznaczenie. Zainspirowane ziemistym, surowym krajobrazem Toskanii, znane kreatorki zapachów Daphné Bugey i Nathalie Lorson na nowo zinterpretowały oryginalny zapach, aby przywołać intensywne i magnetyczne strony króla codziennego życia. Podczas gdy woda toaletowa stworzyła crescendo z cytrusów, rozpalonych ognistymi aromatami i wzmocnionymi szlachetnymi drzewami, woda perfumowana K by Dolce & Gabbana ujawnia teraz nową pikantność, bardziej zmysłowe serce i mocniejszą drzewną bazę.

Cena to w zależności od pojemności: 50 ml - 355 PLN, 100 ml - 499 PLN, 150 ml - 569 PLN.

4. Zestaw Men z kosmetyczką Douglas.

Cena to 79,99 zł. W zestawie znajdziecie dezodorant, szampon i żel pod prysznic - 2 w 1, oraz odżywczy balsam do ciała.

5. Koszula idealna? Postaw na jeans!

Dobrym pomysłem dla niego będzie zawsze... koszula! Ta jeansowa w ciemnym kolorze od Levi's to ideał dla każdego mężczyzny. Kosztuje 329,90 zł. Twój mężczyzna się w niej zakocha!