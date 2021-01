Reserved wyprzedaż 2021. Hitowe futerko na mrozy kupisz za pół ceny. Na Instagramie ten model rządzi!

Reserved już od grudnia 2021 roku rozpoczął wielkie zimowe wyprzedaże, na których można upolować prawdziwe perełki. Nam w oko wpadło hitowe ultra ciepłe futerko w kolorze pudrowego różu, które jest hitem na Instagramie - co druga influencerka ma je w swojej szafie. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, byś w tym roku ty też się na nie skusiła. Przejrzeliśmy hitowe modele futerek w sieciówce Reserved, która postanowiła przecenić w ostatnich miesiącach wiele modeli kurtek i płaszczów, w tym właśnie hitowe futerka. Przedstawiamy wam model, który jest naszym zdaniem numerem jeden!

Miękkie futerko w kolorze pudrowego różu sięgające mniej więcej do połowy uda sprawdzi się idealnie w mrozy. Kołnierz idealnie ochroni cię przed zimnem, a dwie milutkie kieszenie sprawdzą się, jeśli zapomnisz na przykład o rękawiczkach. Futerko jest dostępne również w innych kolorach - w czerni i butelkowej zieleni - ale my zachęcamy was do odważniejszego wyboru. Postawcie na róż!

Mat. pras. Reserved

Futerko w kolorze pudrowego różu kosztowało do niedawna 200 złotych, teraz na wyprzedaży możecie upolować je za 119,99 zł.

Mat. pras. Reserved

W podobnym futerku chodzi Katarzyna Cichopek. Jej model jest jednak 10 razy droższy - to Michael Kors za 1200 złotych.

Instagram

Skusisz się na takie futerko w sezonie zimowym 2021?