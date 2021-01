Oto 4 najmodniejsze torebki na wiosnę 2021

Styczeń to idealny moment na to, by zacząć szukać idealnej torebki na wiosnę 2021. Latem i wiosną powoli będziemy zapominać o mrocznej czerni czy kolorach ziemi - takich jak przybrudzone beże, rudości czy zgniłe zielenie. Czas wprowadzić do życia więcej kolorów. Jakie torebki będą najmodniejsze w sezonie wiosenno-letnim 2021? Po pierwsze, znów znaczenie będzie mieć rozmiar. Torebki w rozmiarze XXL były lansowane przez większość projektantów na pokazach na ten sezon. Dla kontrastu część domów mody proponuje, by postawić na minimalizm - dosłowny minimalizm. Na przykład Chanel stawia na ultra małe torebki w stylu Jacquemusa, które możesz nosić jako... naszyjnik! Na wybiegach udało nam się wypatrzeć również wiele torebek-nerek, które nie dość że są wygodne, to w dodatku podkreślą każdy look. Przedstawiamy wam 4 najmodniejsze modele torebek, które są must have zbliżającej się wiosny i lata 2021.

1. Rozmiar ma znaczenie, czyli wielki powrót torebek XXL

Jeśli narzekasz na to, że twoja torebka jest za mała i nie jesteś w stanie pomieścić w niej wystarczająco dużo rzeczy, mamy dla ciebie bardzo dobrą wiadomość. Torebki w rozmiarze XXL wracają! W 2020 roku ogromne torebki były równie modne - i ten trend nie opuści nas na szczęście w 2021 roku. Acne proponuje duże materiałowe torebki w typowo letnio-wiosennych kolorach - żółci lub pomarańczy. Koniecznie na ramię! Taka torebka może być świetną alternatywą dla pakownego plecaka. Naprawdę pomieści wszystko!

2. Wiklina? Owszem!

Altuzarra w sezonie wiosenno-letnim 2021 stawia również na rozmiar XXL - ale za to w połączeniu z wikliną. Klasyczny wiklinowy shopper kojarzy nam się z latem, plażą, ale od 2021 roku również z modą uliczną. Wiklinową torebkę połącz ze zwiewną sukienką i espadrylami. Taki look będzie wyglądał niezwykle elegancko, ale i ultra drogo!

3. Postaw na nerkę

Balmain zachęca nie tylko do klasycznych dużych torebek, ale przekonuje nas że nerki znów będą hot. Po tej samej stronie stanął również dom mody Louis Vuitton. Projekty tych domów mody pokazują, że nerka wcale nie musi być kojarzona tylko ze sportowym stylem. Elegancka nerka? Proszę bardzo! Dwa poniższe modele to na to dowód:

4. Mikrotorebki Chanel

To co najbardziej skradło nasze serce na pokazach letnio-wiosennych na 2021 rok, to przepiękne mikrotorebki, które zostały wypromowane przez Jacquemusa w ubiegłych sezonach. Każda gwiazda chciała mieć to małe cudo tego domu mody. To trendu na mikrotorebki przyłącza się w tym sezonie Chanel. Jak widzisz, nic nie stoi na przeszkodzie by nosić je również jako... naszyjnik. Trend mało praktyczny, ale za to jaki efektowny!