ORSAY LIVE SHOPPING - forma zakupów online, którą pokochają kobiety

Zakupy w sieci to dla większości z nas codzienność, a w ostatnich miesiącach wręcz podstawowa forma nabywania produktów. Wiele osób w tym czasie przekonało się, że zakupy przez internet mają sporo zalet, choć cały czas nie zastępują kontaktu na żywo z produktem, a także ze sprzedawcą. W niektórych branżach ma to dość istotne znaczenie.

Do takich z pewnością należy branża fashion. ORSAY, jedna z najbardziej popularnych marek odzieżowych dla kobiet, postanowiła zaproponować swoim klientkom nowy, atrakcyjny sposób na zakupy online, w ramach projektu poradnikowego “Bo We Mnie Jest Styl”.

ORSAY LIVE SHOPPING to zakupy online na żywo, podczas których o produktach opowiadać będą influencerka Oliwia Bugała - Cheers My Heels oraz stylistka ORSAY - Ula Jaworska. Podczas transmisji na żywo ekspertki będą mówić o trendach, ale przede szczegółowo prezentować kolekcję letnią, cechy poszczególnych produktów i radzić jak połączyć rzeczy i jak dopasować je do figury czy okazji. Dodatkowo omawiane stylizacje będą pokazywane na modelkach. Podczas live shopping będzie można też zadawać pytania na czacie, na które Oliwia i Ula będą na bieżąco odpowiadać. Prezentowane produkty będzie można bezpośrednio kupić i skorzystać z rabatu dostępnego tylko podczas wydarzenia.

Rozmowa na temat produktu i porady stylizacyjne, na które klientki mogą liczyć na co dzień w salonach, to element, którego z pewnością brakuje podczas zakupów w sklepach internetowych. Zakupy na żywo z ekspertkami, to próba przeniesienia tych aspektów do świata wirtualnego i przemycenie pierwiastka rozrywki. W końcu wypad na zakupy, to dla większości kobiet ulubiony sposób na spędzenie wolnego czasu. Na szczęście dzięki nowym technologiom, spotkania z modą nabierają nowego wymiaru i wcale nie musimy ich ograniczać. Coraz częściej wystarczy zasiąść wygodnie na kanapie i kliknąć start, żeby przygoda z modą trwała w pełni.

ORSAY LIVE SHOPPING odbędzie się w czwartek 18 czerwca o godz. 18:00 na dedykowanej platformie zakupowej www.orsay.com/liveshopping.

Już teraz można też dołączyć do wydarzenia na Facebook ORSAY , aby nie przegapić zakupów na żywo z ekspertkami. Do spotkania dołączysz tutaj.

Mat. pras. Orsay

Materiał przygotowany we współpracy z marką Orsay.