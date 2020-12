Małgorzata Rozenek jak co roku szykuje się na świąteczne dekorowanie domu. Już wczoraj zapowiedziała, że z pewnością będzie spektakularnie. Paparazzi przyłapali ją na świątecznych zakupach. Szczęśliwa mama szukała bożonarodzeniowych ozdób i jak zawsze była stylowa! Sama torebka, którą ma ze sobą to koszt ponad 1600 zł! Skusilibyście się na takie futrzane cudo? Z kolei buty... Niektórzy uważają, że podeszwy wyglądają bardzo oryginalnie! Za ten model trzeba zapłacić ok. 1300 zł i nie każdy odważy się je mieć. W dodatku nie da się przejść obojętnie obok figury Małgorzaty Rozenek. Uwierzylibyście, że pół roku temu została mamą po raz trzeci?

Małgorzata Rozenek w butach z oryginalną podeszwą

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan jak co roku szykują się do dekorowania domu na święta. Takich ozdób, na jakie decydują się co roku nie powstydziłyby się nawet Kardashianki. W tym roku Boże Narodzenie będzie jeszcze bardziej szczególne, ponieważ to pierwsze święta małego Henia.

Pierwsze święta Henryka i długo się zastanawialiśmy, co powinno być jakimś takim tematem przewodnim i doszliśmy do wniosku, że chcemy, żeby Henryk też poczuł magię świąt a najłatwiej będzie mu poczuć jeżeli będzie miał dziecięce akcenty

Majdanowie zdecydowali, że tym akcentem będzie tzw. "ciastek", który jest dobrze znany m. in. fanom "Shreka". Małgorzata Rozenek zamówiła specjalny świąteczny wieniec oraz zapowiedziała, że pozostałe dekoracje będą wręcz spektakularne! Spektakularny jest równie szybki powrót mamy Henia do formy! Spójrzcie tylko jaka jest szczuplutka! Zimowa stylizacja tylko uwydatniła zgrabne nogi gwiazdy TVN. Przy okazji zwróciliśmy uwagę na torebkę Małgorzaty. To zdecydowanie jeden z jej ulubionych modeli ostatnich miesięcy, ponieważ to nie pierwszy raz, kiedy się z nim pojawia. Torebka Małgorzaty Rozenek to projekt marki Pinko, model Love Bag Puff i trzeba za nią zapłacić aż 1600 zł! Skusilibyście się?

Do całości gwiazda TVN dobrała botki od Patrizi Pepe. Za ten model trzeba zapłacić ok. 1350 zł.

Małgorzata Rozenek rozpoczęła przygotowania do świąt. Na bożonarodzeniowe zakupy do domu wybrała się luźnej stylówce. Uwagę zwracają jej buty.

Skusilibyście się na taki model? Trzeba przyznać, że podeszwa przykuwa uwagę na ulicy!

Małgorzata Rozenek zabrała również ze sobą ulubioną torebkę ostatnich miesięcy. Możecie kupić ją w Pinko za ok. 1600 zł.

Zbliżają się pierwsze święta małego Henia. Majdanowie zadbają o to, żeby w domu nie zabrakło dziecięcych akcentów. Główną gwiazdą ma być tzw. "ciastek":