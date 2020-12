Oto najlepsze kosmetyczne prezenty dla niej na Święta! Top 8 pozycji, z których ucieszy się każda kobieta

Święta zbliżają się wielkimi krokami. To ostatni moment na zrobienie zakupów - co kupić w prezencie dla niej? Przedstawiamy nasze kosmetyczne prezenty idealne, z których ucieszy się każda kobieta. Oto one!

1. Zestaw SAMARITÉ GIFT SET DIVINE czyli DIVINE ELIXIR i DIVINE CREAM

Ta Wielka Księga Pielęgnacji zawiera w sobie wszelką niezbędną wiedzę aby zadbać o Twoją skórę twarzy. Znajdziesz w niej produkty, które idealnie zaspokajają potrzeby cery w każdym wieku.

Cena to 279,99 zł za ten piękny zestaw.

2. NEUTROGENA Hydro Boost czyli nawadniający booster serum do twarzy

NEUTROGENA Hydro Boost zapewnia intensywne nawodnienie, które natychmiast dodaje skórze energii i zatrzymuje nawilżenie, zapewniając sprężystość i blask na cały dzień.

Cena to 50,99 zł

3. Krem rozświetlający AMVI Cosmetics z witaminą B3 do twarzy

Rozświetlający krem, który dba o Twoją skórę zapewniając jej wyjątkowy efekt glow. Dzięki użyciu czterech rodzajów drobinek rozświetlających krem idealnie sprawdzi się do każdej karnacji.

Cena to 59,99 zł za opakowanie.

4. Serum przyspieszające wzrost rzęs Long4Lashes by Oceanic

Fantastyczne serum do rzęs, które odżywia je i wspomaga ich wzrost. Dla każdej kobiety, która marzy o zniewalającym spojrzeniu. Przyspiesza wzrost rzęs, zagęszcza je, wzmacnia, poprawia ich kondycję, wydłuża ich życie i dogłębnie odżywia.

Cena to ok. 40 zł za opakowanie.

Mat. prasowe

5. Zestaw świąteczny od Estee Lauder, który zawiera piękne, pełne błysku produkty do makijażu, ale również produkty pielęgnacyjne. Brzmi jak idealny prezent!

W skład zestawu wchodzą: Kissable Lip Shine Gloss - zastrzyk pięknego połysku i żywego koloru; Pure Color Envy Sculpting Gloss w kolorze: Flash Fire. Sumptuous Extreme Mascara w kolorze Extreme Black.

Cena to 489 zł za zestaw - dostępny na Douglas.pl i w drogeriach stacjonarnych Douglas.

6. Zestaw prezentowy Bielenda OFM Cannabis. W zestawie znajdziecie krem do twarzy silnie nawilżający (50 ml) oraz pastę/peeling/maskę głęboko oczyszczająca 3w1 (150 g)

Cena to 27,99 zł (dostępny tylko w Rossmann).

7. Perfumy Good Girl Good Girl Supreme

Carolina Herrera prezentuje nowy zapach damski: Good Girl Eau de Parfum Suprême, który oddaje hołd najbardziej zuchwałej stronie naszej osobowości. Good Girl Eau de Parfum Suprême to jak dotąd najbardziej kuszący zapach Good Girl – nie sposób mu się oprzeć. Suprême ma znajomy legendarny kształt szpilki Good Girl. Nowy flakon stał się jeszcze bardziej nieumiarkowany i ekstrawagancki. Korpus buta przybrał intrygującą kolorystkę: czerń ewoluuje stopniowo po odcień rozświetlony brokatem. Wysoki obcas ma barwę złota. Te trzy odcienie przekazują różne wartości marki Carolina Herrera.

Cena to 315 zł za 30 ml.

8. Zapach Gucci Bloom Profumo di Fiori

Zapach Gucci Bloom Profumo di Fiori został umiejętnie przetransponowany z wizji dyrektora kreatywnego Alessandro Michele przez Mistrza Perfumiarstwa Alberto Morillasa. Wierny składnikom wody perfumowanej Gucci Bloom, nowy zapach eksponuje świeżą naturalną zieleń, bogactwo kwiatów i kremową głębię tuberozy. Profumo di Fiori ukazuje uzależniający potencjał i magnetyzm esencji tuberozy zmieszanej z nierozwiniętymi pączkami i absolutem jaśminu wielkolistnego. Dzięki tym składnikom zapach momentalnie i bezpośrednio wyraża swój charakter. Akord Bloom wzbogacono wielowymiarowymi fasetkami Ylang Ylang, Jego ciepłą aurę rozprzestrzenia intensywna fala sandałowca i gładka kremowość słonecznych nut drzewnych. Konkret z kłącza irysu, który połączono z żywicznym ciepłem benzoiny i złagodzono zmysłowym obłokiem nut piżmowych, określa elegancki i wytworny charakter zapachu.

Cena to 295 zł za 30 ml.