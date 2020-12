Kosmetyczne prezenty dla niego na Święta

Święta zbliżają się wielkimi krokami. To ostatni moment na zrobienie zakupów - co kupić w prezencie dla niego? Przedstawiamy nasze kosmetyczne prezenty idealne, z których ucieszy się każdy mężczyzna. Na co się zdecydujesz?

1. Żel myjący do twarzy Uścisk Niedźwiedzia NATURA SIBERICA Men

Pobudzający żel do mycia twarzy „Uścisk Niedźwiedzia” marki Natura Siberica oczyszcza skórę i daje uczucie niezwykłej świeżości, jak silny syberyjski wiatr wiejący przez tajgę. Żel zawiera wyciągi z syberyjskich ziół i rośliny, które w celu przetrwania ekstremalnych warunków syntetyzują ochronne składniki aktywne o niezwykłej mocy rewitalizacji.

Cena to 27,49 zł za opakowanie.

2. MEN Odświeżający żel do mycia twarzy, ciała i włosów Lewan&Konopie

Do każdego rodzaju skóry, szczególnie dla skóry suchej, zmęczonej i skłonnej do podrażnień. Zawiera 99% składników pochodzenia naturalnego.

Cena to 23,99 zł za opakowanie.

3. Nivea Men Krem Do Twarzy Sensitive 48H nawilżenia - idealny do skóry podrażnionej.

Bezalkoholowa, lekka, nietłusta i wygładzająca formuła krem-żelu szybko się wchłania w skórę. Zawiera rumianek i witaminę E, które intensywnie nawilżają (nawet do 48 godzin) i łagodzą skórę. Dodatkowo krem daje całodniową ulgę od 5 oznak podrażnionej skóry: pieczenia, zaczerwienienia, swędzenia oraz uczucia napięcia i suchości skóry.

Cena to ok. 25 zł za opakowanie.

4. Szczoteczka hydrosoniczna Black is White

Łączy design ze stomatologią i pozwala na osiąganie wspaniałych rezultatów. Dzięki wydajnemu silnikowi szczoteczka soniczna Hydrosonic Black is White działa z niesamowitą częstotliwością 42 000 ruchów na minutę. Główka szczoteczki wykonana jest z włosia pokrytego węglem aktywnym, dzięki czemu Hydrosonic skutecznie usuwa zarówno płytkę bakteryjną, jak i przebarwienia. Kiedy szczoteczka jest włączona, miesza wodę, ślinę i pastę do zębów w jamie ustnej tworząc aktywny roztwór, który działa również w trudno dostępnych miejscach. Ponadto wyposażona jest w trzy tryby działania i jeden intuicyjny przycisk służący do przechodzenia między nimi. W zestawie znajdziemy małą ładowarkę wraz z opakowaniem podróżnym.

Cena to 730 zł za zestaw.

5. AA MEN SENSITIVE. Zestaw kosmetyków do pielęgnacji męskiej

AA Men odpowiada na potrzeby męskiej skóry w każdym wieku, łącząc efektywną pielęgnację, nowoczesne składniki aktywne i zaawansowane technologie. Hipoalergiczne formuły produktów łagodzą podrażnienia, redukują zaczerwienia oraz wspomagają utrzymanie optymalnego poziomu nawilżenia i ochronę naskórka.

AA Men Sensitive Żel do golenia nawilżający dla skóry bardzo wrażliwej 200 ml: intensywnie nawilża, chroni skórę przed mikrourazami i podrażnieniami, utrzymuje optymalny poziom nawilżenia, zapewnia delikatny i płynny ruch ostrza po skórze.

AA Men Sensitive Balsam po goleniu nawilżający dla skóry bardzo wrażliwej 100 ml natychmiastowo łagodzi zaczerwienienia i podrażnienia po goleniu, zapewnia intensywne nawilżenie i ulgę dla ściągniętej skóry, • chroni skórę przed niekorzystnymi czynnikami środowiska, daje długotrwałe uczucie odświeżenia i ukojenia.

Cena to 32,99 zł za zestaw.

6. Zestaw startowy od Douglas Men

Zestaw startowy od Douglas Men ma w sobie wszystko czego potrzebuje każdy mężczyzna! Idealny w podróży. Pielęgnuje, oczyszcza i orzeźwia skórę. W skład zestawu wchodzi: 2w1 żel do mycia ciała i włosów (100ml), 2w1 krem do twarzy Hydro Energy (25ml), antyperspirant Active Deo Spray oraz przezroczystą kosmetyczkę.

Cena to 42, 90 zł za zestaw - dostępny na Douglas.pl i w drogeriach stacjonarnych Douglas.