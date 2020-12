Katarzyna Cichopek w spodniach z Sinsay za 39 zł. Maksymalnie wydłużą nawet bardzo krótkie nogi

Wow! Co za stylizacja! Katarzyna Cichopek kolejny raz udowodniła, że nie musi wydawać fortuny, by wyglądać modnie! Cichopek wybrała się na otwarcie nowego stacjonarnego sklepu Sinsay od stóp do głów w ubraniach właśnie tej sieciówki. Aktorka postawiła typowo zimowy look - idealny na przykład na spacer z rodziną czy przyjaciółmi. Gwiazda miała na sobie beżową czapkę beanie (15,99 zł), do której dopasowała ciepły, krótki sweter z błyszczącą nicią (59,99 zł), hitową misiową kurtkę, którą możecie upolować obecnie na wyprzedaży.

Hitowa kurtka, którą widzicie poniżej na Kasi Cichopek, jeszcze do niedawna kosztowała 99,99 zł - teraz możecie ją kupić za 59,99 zł w Sinsay.

Instagram

Jednym z największych hitów Sinsay okazała się właśnie ta śliczna beżowa kurtka z futerkowego materiału, która znika ze sklepu w mgnieniu oka!

Jednak jeszcze większym hitem w looku Katarzyny Cichopek okazały się spodnie z imitacji skóry. Ich fason jest bardzo prosty - pięknie podnosi optycznie pośladki i co najważniejsze, optycznie wydłuża nasze nogi! Te czarne leginsy są dostępne w sklepach stacjonarnych Sinsay za 39,99 zł.

Mat. prasowe

Skusiłybyście się na taki look? My z pewnością tak - zwłaszcza na te spodnie!