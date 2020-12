To najmodniejsze buty zimy 2021! Karolina Pisarek i Małgorzata Rozenek-Majdan już je mają

Gwiazdy oszalały na punkcie tych butów! Co więcej wracają one do łask każdej zimy. W swojej szafie ma je Małgorzata Rozenek, Natalia Siwiec, Paris Hilton, Kate Hudson, a teraz pokazała się w nich także jedna z najpiękniejszych Polek, Karolina Pisarek! Choć kultowe buty mają tylu samu zwolenników co przeciwników, my jesteśmy w nich kompletnie zakochane! Domyślacie się o jaki model chodzi?

Te buty pokochały gwiazd! Karolina Pisarek i Małgorzata Rozenek w kultowych Moon Boot

Kosmiczne buty to must-have każdej zimy! Poradzą sobie one nie tylko z największymi mrozami, ale i wysokimi zaspami, a zakładając je na nogę zawsze będziemy czuły się super modnie. Mowa oczywiście o kultowych śniegowcach Moon Boot, które już od kilkunastu lat goszczą w szafach i na nogach największych fashionistek. Jak się okazuje, Karolina Pisarek postawiła na prawdziwą klasykę, czyli długie czarne śniegowce z futerkiem, do których dobrała casualowy, czarny zestaw - bluzę i leginsy, a kapelusz dodał całości modowego sznytu.

Instagram

Ze swoimi Moon Boot nie rozstaje się również Małgorzata Rozenek. Uwielbiana gwiazda, która dla wielu jest prawdziwą modową wyrocznią postanowiła na nieco lżejszy model słynnych śniegowców. Krótkie, białe kosmiczne buty chętnie nosi na spacery, a stylizacje, które z nimi tworzy są naprawdę spektakularne. Z takimi butami nie ma mowy o nudzie!

To jednak nie jedyne Moon Boot, które Małgorzata Rozenek ma w swojej szafie. Gwiazda nie boi się modowych eksperymentów, a na jej nogach pojawiły się również wzorzyste śniegowce.

Instagram

Moon Boot - hot or not? Macie je w swojej szafie? Te śniegowce choć przeszły już do historii, wcale nie zostały zapomniane i każdej zimy wracają do łask niczym bumerang. Trzeba przyznać, że te ponadczasowe buty to doskonała inwestycja, która zostanie z nami przez wiele sezonów.