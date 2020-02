Hit sezonu 2020 - kolorowe sneakersy! Oto 7 par najmodniejszych butów od 79 złotych

Od paru sezonów królują na wybiegach i ulicach. Kolorowe, białe lub we wzorki. Zobaczcie buty które podbiły serca niemal wszystkich instagramerek, influencerek i największych gwiazd! Sportowe sneakersy to najmodniejsze buty na wiosna-lato 2020! Jeśli jeszcze nie masz ich szafie, specjalnie dla was zrobiliśmy przegląd najbardziej odjechanych modeli - zobaczcie jak noszą je największe gwiazdy!

Najmodniejsze sneakersy na sezon wiosna -lato 2020

Chodź wybór butów w nadchodzącym sezonie jest bardzo duży - od botków, kowbojek, klapek czy szpilek, my niezmiennie stawiamy na wygodne i totalnie odjechane buty sportowe! Na topie są zarówno te w ostrych barwach, wzorzyste, ale i klasyki w bieli lub czerni. Znajdziemy je w wielu popularnych sieciówkach i sklepach sportowych. Modne są te na szerokich podeszwach, krótkie lub za kostkę, ale i z wszytą skarpetką. Sneakersy są tak uniwersalne, że możesz nosić je zarówno do dżinsów, dresów, garniturów, jak i sukienek w kwiaty. Szczególnie pokochały je gwiazdy, które na czerwony dywan zakładają szpilki, a po godzinach na co dzień chętnie sięgają po sneakersy. Zobaczcie sami, które gwiazdy kochają ten model butów.

East News

Największa fanką sportowych sneakersów jest Hailey Bieber, która po prostu się z nimi nie roztaje, nosi je zarówno z dżinsami, dresami czy sukienkami lub eleganckim płaszczem. Ewa Chodakowska również stawia na wygodę i oprócz treningów, nosi je również na co dzień. Selena Gomez stawia na białe adidasy, które doskonale pasują nawet do eleganckiego kompletu w kratkę.

Jeśli nadal nie możesz się zdecydować na jaki model postawić - zobacz nasz wybór! Poniżej zobacz najbardziej odjechane sneakersy na wiosnę - lato 2020!

1. Kultowa marka New Balance, którą kochają gwiazdy, proponuje ultra wygodne sneakersy w różnych kolorach. New Balance, 499 zł.

Mat. prasowe

2. Nasz absolutny numer jeden to czarne sneakersy w kropki. Ten wzór rządzi wiosną, dlatego już teraz postaw na te urocze sneakersy Adidasa. Adidas, 399 zł.

Mat. prasowe

3. Uniwersalny kolor sprawia, że założysz je dosłownie do wszystkiego. Te upolujesz w House - kosztują 139,99 zł.

Mat. prasowe

4. Różowy kolor i ta podeszwa! Sneakersy Nike podbiły nasze serce. Nike, 549,99 zł.

Mat. prasowe

5. Ten model sneakersów z wszytą skarpetką to prawdziwa perełka wśród instagramerek! Wygodne i bardzo oryginalne, ale uwaga mogą skracać nogę! H&M, 199 zł.

Mat. prasowe

6. Sneakersy na grubej podeszwie - Sinsay, 79 zł

Mat. prasowe

7. Odblaskowe kolory i wzór panterki sprawia, że chcemy mieć je natychmiast! Deichmann, 95 zł.