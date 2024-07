Wybierając się na światową premierę filmu "Wojownicze żółwie ninja 2", Alessandra Ambrosio zrezygnowała z typowo wieczorowej stylizacji i zamiast tego postawiła na zestawienie minisukienki i skórzanej kurtki. Rezultat? 35-latka wyglądała obłędnie! Wystarczy spojrzeć na metki, by przekonać się, dlaczego: cekinowa sukienka (ok. 37 000 zł) pochodzi z kolekcji Zuhaira Murada, a ramoneska (ok. 4500 zł) to dzieło Alexandra Wanga. Alexandra stylizację uzupełniła szpilkami Casadei (ok. 3000 zł) i obrożą Fallon (ok. 1100 zł). Całość kosztowała małą fortunę, ale naszym zdaniem było warto! Zgadzacie się? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

