Kendall Jenner była jedną z najbardziej wyczekiwanych gwiazd na premierze filmu "Mal de pierre" w Cannes - 20-latka postarała się więc, by jej look robił wrażenie. Supermodelka postawiła z tej okazji na prześwitującą kreację z jesiennej kolekcji Roberto Cavalli. Look uzupełniały wysadzane diamentami kolczyki Chopard, proste sandałki z paseczków oraz zaczesana do tyłu fryzura z efektem mokrych włosów. Makijaż? Modelka zdecydowała się na klasyczny, wieczorowy look z przydymionym okiem. Zgadzacie się, że Kendall wyglądała świetnie? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

