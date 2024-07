Jennifer Lopez wzięła udział w premierze komedii romantycznej „Perfect Match”. I jak zwykle wniosła na tę imprezę całą masę seksapilu. Sprawiły to dopasowana błękitna sukienka marki Cushine Et Ochs i świetnie dobrane dodatki: mała błyszcząca torebka domu mody Valentino i lśniące od różnokolorowych kryształków szpilki Christiana Louboutina. Czy jej się to nigdy nie znudzi?! Co myślicie o jej stylu?! HOT or NOT?! ZAGŁOSUJCIE!

