Sara Boruc pochwaliła się nową Birkin Bag! Żona Artura Boruc uwielbia drogie dodatki, co nie raz udowodniła pokazując swoje stylizacje w mediach społecznościowych. Nie brakuje luksusowych torebek i butów. Nigdy nie ukrywała, że ma do tego słabość. W szafie Sary Boruc znajdziemy kilka torebek najbardziej pożądanych i najdroższych torebek domu mody Hermes - Birkin Bag. Teraz do grona tych nieco starszych dołączyła nowa. Blogerka pochwaliła się nią na Instagramie. Torebka kosztuje 20 500 dolarów, co w przeliczeniu daje ponad 80 tysięcy złotych! Można za to kupić naprawdę dobry samochód albo dwa!

Sara Boruc kocha Birkin Bag

Gwiazda wiele razy była widziana z Birkin Bag. Wśród żon i partnerek piłkarzy nie jest to żadna nowość... Nie od dziś wiadomo, że WAGs kochają tę markę. Na pewno znajdziemy ją jeszcze w szafie Mariny czy Ani Lewandowskiej. Choć ta druga najczęściej widywana jest w sportowych stylizacjach to na dodatkach nie oszczędza.

Podoba Wam się torebka Sary Boruc?

Sara Boruc kupiła nową torbę za 80 tysięcy złotych!

Gwiazda ma już na swoim koncie kilka tych modeli

Sara Boruc uwielbia ten model