Kochasz wyprzedaże? Zanim na dobre się rozpoczną, zajrzyj do Rossmanna. Tam właśnie wystartowała promocja 2 + 2. Na czym polega i co możesz kupić taniej?

Promocja 2 + 2 w Rossmannie do 27 grudnia

Nowa promocja w Rossmannie potrwa do 27 grudnia, więc zakończy się wraz ze startem poświątecznych wyprzedaży. Dzięki niej, aby upolować kosmetyczne okazje, nie musisz czekać aż do zakończenia świąt. Na czym polega promocja? Jeśli wrzucisz do koszyka (w sklepie stacjonarnym lub online) cztery kosmetyki, zapłacisz tylko za dwa, a dwa najtańsze dostaniesz za darmo.

Promocja obejmuje produkty dla dzieci. Wśród przecenionych produktów znajdziesz nie tylko kosmetyki, ale i środki higieniczne, np. chusteczki nawilżane, kremy, mydła, pasty do zębów, pieluchy, płyny do kąpieli, pudry dla dzieci, szampony, szczoteczki do zębów czy żele do kąpieli. Robiąc zakupy, do koszyka możesz wrzucać produkty różnych kategorii i marek objętych promocją - zasada się nie zmienia: dwa najtańsze są gratis!

Z promocji 2 + 2 na produkty dla dzieci w Rossmannie możesz skorzystać, jeśli jesteś członkiem klubu Rossmann oraz programu Rossnę.