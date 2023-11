4 z 5

Piłkarz miał na sobie czarny garnitur i czarny golf. Istotne jest jednak to, że golf miał nieco inny odcień i fakturę materiału niż garnitur. Dzięki temu look Roberta Lewandowskiego nie był nudny, a on sam prezentował się świetnie.

Zobacz: Robert Lewandowski na czarnej liście Ronaldo! O co poszło?