Renata Kaczoruk była jedną z gwiazd, które pojawiły się na imprezie Zalando - Fashion Trening. Modelka ubrana była w charakterystyczną, rozkloszowaną sukienkę z biało-czarnym, geometrycznym nadrukiem, do której dobrała czarne, sportowe buty za kostkę.

Taką samą kreację (1490 zł) pochodzącą z nowej kolekcji Bizuu miała na sobie Paulina Sykut, w jednym z odcinków Must Be The Music! (zobacz: Agnieszka Więdłocha i Paulina Sykut w biało-czarnych sukienkach tej samej (drogiej) marki! Która lepiej? SONDA). Paulina zestawiła ją z modnymi, czarnymi kozakami za kolano.

Która z nich wygląda lepiej w kreacji Bizuu - Renata czy Paulina? Głosujcie!

Zobacz także

Renata Kaczoruk na imprezie Zalando Trening

Sukienka od Bizuu podkreśliła długie nogi modelki!

Paulina Sykut w Must Be The Music

Gwiazda w sukience Bizuu wygląda bardzo dziewczęco!

Sukienka Bizuu, 1490 zł