Wygląda na to, że w tym sezonie motywy kwiatowe skradły serca gwiazd! Kilka dni temu podziwialiśmy Alexę Chung w niesamowitej kreacji od Valentino, teraz przyszła kolej na Rachel Bilson. Aktorka na spotkaniu zorganizowanym przez fundację „No Kid Hungry’’ pojawiła się w sukience projektu Brytyjczyka Jonathana Saundersa. Jasny róż, delikatne kwiaty, dziewczęcy fason, falbany - Rachel wyglądała uroczo i...bajkowo! Naszym zdaniem taki słodki look pasuje do delikatnej urody aktorki. Zgadzacie się z nami?

