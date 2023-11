4 z 6

Sportowe skarpety nie mają teraz palców

Skarpety plus sandały są super – to już ustaliliśmy. Ale na nowy sezon Miuccia Prada postanowiła popchnąć januszowy trend do przodu pozbawiając skarpetki palców. No bo co innego nosilibyście ze sportowymi, sznurowanymi szpilkami typu Mary Jane?