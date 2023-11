Nowy, świeży zapach od Lanvin A Girl in Capri to doskonała propozycja na wiosnę. Delikatna kompozycja perfum dla kobiet porównywana jest do muśnięcia wiatru, czułego pocałunku czy letniej bryzy. Kobieta Lanvin jest pełna czaru i wdzięku, spędzając wakacje na pięknej wyspie, czerpie mnóstwo energii z otaczającej ją przyrody! Jeśli poszukujecie nowego zapachu, koniecznie sięgnijcie po nowość od Lanvin.

Jaki jest nowy zapach od Lanvin?

Woda toaletowa A Girl in Capri to kompozycja olejku cytrynowego, bergamotki, kwiatu grejpfruta, drewna dryfującego i piżma. Nowy flakon Lanvin jest inspirowany kobiecymi krągłościami, a kolorystyka złota i bieli wpasowuje się w aktualne trendy. Całość ma przypominać wspaniałe letnie wakacje, nawet nazwa perfum została na opakowaniu napisana ręcznie, aby przypominać pocztówkę z podróży. Woda toaletowa A Girl in Capri to symbol słodkiego, szczęśliwego życia.

Dostępne są trzy pojemności. Za 30 ml zapłacimy ok. 149 zł, 50 ml kosztuje 219 zł, a 90 ml to wydatek rzędu 299 zł. Nowy zapach Lanvin dostępny będzie wyłącznie w perfumeriach Douglas!

Mat. prasowe