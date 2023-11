Reklama

Największy urodowy portal w Polsce Wizaz.pl obchodzi w tym roku 18. urodziny! Z tej okazji marka AA Wings of Color, we współpracy z portalem stworzyła specjalną, limitowaną pomadkę, której kolor wybrały same Wizażanki. Pomadka w odcieniu 18 WIZAZ.PL to nude idealny, który będzie perfekcyjnym uzupełnieniem delikatnego dziennego makijażu, jak i doskonale wpisze się w mocniejszy, wieczorowy look.

Aksamitna kremowa konsystencja to połączenie trwałego koloru z pielęgnacją. Formuła pomadki zawiera olej z owoców acai i krokosza barwierskiego, witaminy A, E i C, które silnie nawilżają i regenerują delikatną skórę warg sprawiając, że cały make-up wygląda dziewczęco i promiennie. Ekskluzywna formuła z mikronizowanymi pigmentami HD nadaje ustom intensywny, głęboki, lśniący kolor i zapewnia intensywną pielęgnację. Pomadka jest dostępna od października wyłącznie w drogeriach Rossmann.

Szukasz inspiracji? Zobacz nasze wideo, w którym podpowiemy ci, jak stworzyć delikatny, dzienny makijaż, w którym pomadka AA nude gra pierwsze skrzypce!

Ta pomadka świetnie sprawdzi się zarówno w dziennym, jak i wieczorowym makijażu

