Czas zacząć poszukiwania wiosennego płaszcza - tak mamy świadomość, że za oknem jeszcze śnieg - ale już za miesiąc będzie można bez wyrzutów sumienia biegać w lżejszych ubraniach! Biegnij zatem do sklepów - i poszukaj swojego ideału - ale zanim to zrobisz zerknij do naszej galerii.

Zdecydujesz się na klasyczny karmelowy płaszcz, postawisz na pastelowy kolor, a może zaszalejesz i wybierzesz patchworkowy płaszcz?

