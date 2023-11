1 z 6

W ciągu dnia nadal jest ciepło, ale z rana i wieczorem czujesz delikatną gęsią skórkę? To znak, że przyszła jesień, a wraz z nią przyszedł czas na wymianę letniej garderoby na jesienną! Jeśli do tej pory tego nie zrobiłaś, radzimy ci się pospieszyć. Wyciągnij z otchłani szafy botki, czapki i lekkie jesienne płaszcze, a jeżeli tego ostatniego elementu garderoby jeszcze nie masz, koniecznie zajrzyj do naszej galerii.

Zobacz: Koszula musi być nudna? Absolutnie nie! Oto 10 niebanalnych koszul, w których się zakochasz!

Płaszcze przeciwdeszczowe już od 139 złotych. Wszystkie z nich znajdziesz w sieciówkach dostępnych w Polsce!

Więcej tutaj: Natalia Siwiec założyła marynarkę z sieciówki. Wiemy, gdzie ją kupić i ile kosztuje