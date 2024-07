1 z 8

Ceremonia rozdania Oscarów to nie tylko prawdziwa rewia mody - to także prawdziwa kopalnia inspiracji makijażowych. Gwiazdy dbają, by tej nocy wyglądać wyjątkowo, a perfekcyjny make-up to podstawa! Doskonale wie o tym Charlize Theron, Lady Gaga i nie tylko - zajrzyj do naszej galerii i zobacz najlepsze makijaże, jakie gwiazdy zaprezentowały na oskarowej gali!

