Na kalifornijskiej premierze serialu „The Art Of More” pojawiła się jego gwiazda Kate Bosworth. Dawno nie widziana aktorka wybrała na ten wieczór bardzo oryginalną kreację z kolekcji domu mody Giambattista Valli. Suknia łączy w sobie różne materiały, style i konwencje. Początkowo nie wiedzieliśmy co o niej powiedzieć, ale po chwili zastanowienia uznaliśmy, że Kate dokonała dobrego wyboru. A wy, co sądzicie o tej sukience?

