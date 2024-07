Helen Mirren odebrała nagrodę za całokształt twórczości podczas imprezy Die Goldene Kamera w Hamburgu. Aktorka wystąpiła tego wieczoru w zdobionej cekinami czerwonej sukni z koronkowymi rękawami z kolekcji Jacquesa Azagury. Dodała do niej efektowną złotą biżuterię i małą czerwoną torebkę. Gwiazdę oklaskiwali między innymi Julianne Moore i Gerard Butler. My również przyłączamy się do tych oklasków! A wy?! CZEKAMY NA WASZE OPINIE!

