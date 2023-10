Paulina Sykut-Jeżyna, prowadząca „Taniec z gwiazdami”, cieszy się ogromną popularnością, a jej stylizacje zarówno sceniczne, jak i te na co dzień, nabierają coraz większego rozmachu. Pogodynka i prezenterka telewizyjna od paru lat zachwyca nieprzeciętną urodą i figurą, a tysiące Polek naśladuje jej styl, który należy do bardzo kobiecych i wyszukanych. Gwiazda kocha koronki, falbanki i kwiatowe wzory. Dowodem na to jest jej ostatnie zdjęcie w przyciągającej wzrok spódnicy! To prawdziwy hit sezonu wiosna-lato 2020 i prawdziwa gratka dla wszystkich fashionistek. Zobaczcie sami!

Kwiaty, koronki i plisy to jeden z wiodących trendów na wiosnę-lato 2020. Projektanci w nadchodzącym sezonie proponują nam kwieciste sukienki, bluzki i spódnice, które można nosić przez cały rok. Sprawdzą się zimą z botkami, kowbojkami i sportowymi sneakersami, a latem doskonale będą się prezentować z klapkami. Zobaczcie, jak wystylizowała swój look Paulina Sykut-Jeżyna. Wygląda zachwycająco!

Instagram, mat. prasowe

Koronkowa czarna koszula z żabotem doskonale pasuje do czarno-białego wzoru spódnicy. To projekt polskiej marki Bizuu, która specjalizuje się w ultrakobiecych kreacjach. Plisowana spódnica w kwiatowy wzór kosztuje teraz 450 zł (wcześniej 899 zł). Paulina Sykut-Jeżyna zestawiła ją z modnymi zamszowymi kozakami, a na włosach zawiązała super stylową opaskę również od Bizuu (kosztuje 69 zł).

Jak wam się podoba cała stylizacja Pauliny Sykut-Jeżyny?