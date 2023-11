Panterka nadal rządzi - zwierzęce motywy nie wychodzą z mody ani na chwilę, i wszystko wskazuje na to, że jeszcze przez kilka sezonów będą totalnym must have w szafie każdej miłośniczki najnowszych trendów. Niedawno jedną z najpiękniejszych spódnic w ten zwierzęcy motyw założyła Małgorzata Socha, potem przyszedł czas na Gabi Drzewiecką, która wybrała piękną sukienkę w panterkę, a teraz... panterkę lansuje Ola Kot - dziennikarka 4Fun oraz była uczestniczka "Tańca z gwiazdami". Ola Kot zdecydowała się na panterkową koszulę z białym kołnierzykiem i mankietami polskiej marki Mustasz. Naszym zdaniem, wygląda w niej rewelacyjnie. A waszym? Sami zobaczcie i oceńcie!

Jak wam się podoba panterkowy look Oli Kot? My jesteśmy na tak!

Koszula, którą ma na sobie Ola Kot, pochodzi ze sklepu Mustasz, kosztuje 149 złotych, ale w grudniu możecie kupić ją 50 złotych taniej (musicie tylko wpisać kod rabatowy: GWIAZDKA)!