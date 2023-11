Oliwia Bieniuk to nastolatka, która wie, co w modzie piszczy. Córka Jarka Bieniuka i Ani Przybylskiej dzielnie podąża za trendami. Dowodem na to może być jej najnowsza stylizacja, którą pochwaliła się na Instagramie. Musimy przyznać, że Oliwia Bieniuk ma naprawdę bardzo dobry gust. Zobaczcie sami!

Oliwia Bieniuk w neonowej bluzie i opasce w panterkę

Oliwia Bieniuk pochwaliła się na Instagramie swoim nowym zdjęciem. Nastolatka postawiła na najmodniejsze hity tego sezonu! Oliwia Bieniuk wybrała neonową bluzę z bufiastymi rękawami oraz delikatnym golfem. Identyczną znajdziecie w Bershce. Kosztuje jedyne 69,90 zł! Oliwia Bieniuk dobrała do niej czarną jeansową spódnicę i rajstopy. Strzałem w dziesiątkę jest także opaska w panterkę. To najmodniejszy dodatek tego sezonu!

Internauci docenili stylizację Oliwii Bieniuk.

- Piękna - Ślicznotka - Modelka - pisali pod fotografią.

Wam też podoba się ta stylizacja?

Identyczną neonową bluzę kupicie w Bershce

