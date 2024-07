Olivia Wilde pojawiła się na imprezie The Hollywood Reporter’s Annual Women In Entertainment Breakfast w Los Angeles. Na to doroczne spotkanie kobiet show-biznesu nie wybrała jednak sukienki tylko zestaw spodnie plus bluzka z ostatniego pokazu Marca Jacobsa. Naszą uwagę zwróciła zwłaszcza piękna aplikacja zdobiąca koralową bluzkę Jacobsa. Jeszcze raz sprawdziło się powiedzenie, że diabeł tkwi w szczegółach! Słusznie zrobiła, że nie założyła sukienki na czerwony dywan? ZAGŁOSUJCIE

Reklama