Olivia Wilde zaskoczyła wszystkich stylizacją, którą wybrała na nowojorską premierę filmu „Meadowland’’. Gwiazda, która zazwyczaj wybiera klasyczne ubrania, tego wieczoru założyła odważną, czerwono-białą suknię, której gorset był...kwiatem! To dzieło z kolekcji Resort 2016 projektantki Rossie Assoulin. Dobrała do niej szpilki w tym samym odcieniu czerwieni, pojedynczy kolczyk, włosy zaś związała w (jej ulubiony) koński ogon. Co sądzicie o tej stylizacji? Pasuje do urody Olivii?

