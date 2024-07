Dawno nie widziana Olivia Wilde pojawiła się premierze filmu „Love The Coopers” w Los Angeles. Gwiazda serialu „Dr House” wyglądała bardzo dziewczęco w sukni z odkrytymi ramionami i czerwonym kwiatem na dekolcie z kolekcji marki INGIE Paris. Do tej kreacji aktorka dobrała czarne sandały na platformie. Naszym zdaniem, wyglądała świetnie! Miło było cię zobaczyć, Olivio! A Wy co sądzicie o jej sukience?! ZAGŁOSUJCIE!

