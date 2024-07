Olivia Palermo nawet najzwyklejszy look potrafi nosić w sposób godny supermodelki. Dowód? 30-letnia fashionistka wybrała się w czwartek na spacer z psem w modnym zestawie, łączącym biały t-shirt, pasiastą minisukienkę i czarno-białe loafersy z kokardką. Stylizację uzupełniała minimalistyczna biżuteria i klasyczne okulary przeciwsłoneczne. Zgadzacie się, że to bardzo inspirujący look? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

