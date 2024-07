Luty w Nowym Jorku według Olivii Palermo? Koniecznie z wiosenno-letnich kolekcji! Na spacer po Brooklynie gwiazda wybrała niebiesko-żółty zestaw: bluzka plus spodnie culottes w kwiaty (Carolina Herrera), a do tego odważne, czerwone botki Christiana Loubutin! Na wszelki wypadek fashionistka zabrała ze sobą wełniany płaszcz ;) Podoba wam się look Olivii?

