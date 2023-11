Wiosna to idealny moment, aby sięgnąć po nowy, świeży zapach. Kiedy za oknami pojawia się słońce często rezygnujemy z ciężkich zapachów, których tak chętnie używamy zimą. Jeśli dopiero szukacie idealnego zapachu na wiosnę koniecznie sięgnijcie po nowe perfumy Givenchy! Masz ochotę otoczyć się aurą ożywczej wolności - ten zapach jest właśnie dla Ciebie.

Jaki jest nowy zapach Givenchy Gentleman Cologne?

Dżentelmen od Givenchy to zapach dla mężczyzn o drzewno-aromatycznych nutach. Zaskakuje świeżością, śmiałością i uosabia buntowniczego ducha Givenchy. Zapach został stworzony przez mistrzów perfumiarstwa Nathalie Lorson i Oliviera Crespa. Jakie aromaty dominują w perfumach Givenchy Gentleman Cologne? Przede wszystkim są to nuty cytrusowe, na które składają się bergamotka i cytryna, mocno wyczuwalny jest też rozmaryn i irys. Zapach dostępny jest w drogeriach od marca 2019 roku. Możemy go kupić w dwóch pojemnościach 50 ml kosztuje 282 zł, a za 100 ml zapłacimy ok. 399 zł.

Macie ochotę zapoznać się z nowym zapachem od Givenchy?

Givenchy Gentleman Cologne

