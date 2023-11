1 z 4

W ostatnim czasie przyzwyczaiła nas do odważnych seksownych stylizacji odkrywających sporo ciała oraz do mocnego makijażu, stawiającego nacisk głównie na mocno podkreślone oko. Jak widać, przyszedł czas na zmiany! Julia Wieniawa na premierze filmu "Dywizjon 303" postawiła na nową odsłonę. Założyła granatowy garnitur w delikatne białe paski. Dobrała do niego czarne sandałki na szpilce oraz pasek podkreślający talię.

Największym zaskoczeniem okazał się jednak makijaż Julki - Wieniawa tym razem nie postawiła na mocny makeup. Wręcz przeciwnie! Delikatnie podkreślone oko, usta w kolorze nude... Taką Julię lubimy - naturalną i bez tony makijażu.

Zobaczcie więcej zdjęć w galerii i sami oceńcie.

Zobaczcie: Torba za prawie 7 tysięcy, a buty... za nieco ponad 100 zł! Julia Wieniawa wie, jak łączyć marki luksusowe z sieciówkami