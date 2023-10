Stylowy pan młody potrzebuje garnituru skrojonego na miarę… takiego, jakie noszą gwiazdy na czerwonym dywanie! Ale to nie wszystko – ważne są także wyszukane dodatki, które znakomicie podkreślają osobowość mężczyzny. Jeśli w tym roku planujesz ślub, zobacz, co warto mieć na sobie w tym ważnym dniu, aby wyglądać elegancko i stylowo.

Reklama

Najmodniejsze dodatki dla pana młodego na wiosnę-lato 2020

Trendy w modzie ślubnej na 2020 rok dają duże pole do popisu. Najważniejsze jest, aby garnitur był dobrze dobrany do sylwetki i osobowości pana młodego. Oprócz niego akcesoria: mucha, spinki, zegarek i oczywiście buty - to klasyczny zestaw dla eleganckiego pana młodego. Warto też zainspirować się tym, jak na wielkich galach prezentują się największe gwiazdy, naszym faworytem jest zawsze stylowy Brad Pitt!

Zobacz, co warto kupić i co proponują znane marki na wiosnę -lato 2020!

1. Biała koszula to klasyka, która pasuje do każdego typu urody. Skórzany pasek z prostą klamerką i eleganckie pantofle doskonale uzupełnią ślubną stylizację.

Mat. prasowe

Pasek, koszula i buty-Burberry/ Pl. Trzech Krzyży

2. Zegarek na skórzanym pasku i oryginalne spinki do mankietów zastąpią biżuterię.

Mat. prasowe

Zegarek-Albert Riele/Apart.pl

Spinki do mankietów Apart.pl

3. Jeśli pan młody decyduje się na krawat, niezbędna będzie również prosta, elegancka spinka.

Mat. prasowe

Spinki do mankietów i spinka do krawata ARENART FOREVER

4. Prawdziwym dżentelmenom proponujemy stylową muchę i poszetkę.

Mat. prasowe

Mucha i poszetka Ochnik