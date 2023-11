1 z 8

Jeśli kochasz błyskotki, a swojej stylizacji nie wyobrażasz sobie bez kolczyków czy bransoletki, trendy biżuteryjne na jesień 2018 z pewnością są dla ciebie. Tej jesieni będzie rządzić złoto, złoto i jeszcze raz złoto. W sieciówkach dostępnych w Polsce numerem jeden są złote kolczyki w wersji maxi - na przykład z motywami roślinnymi. Na ręku świetnie będą się prezentować złote bransoletki z dodatkiem... panterkowego motywu!

Zobacz też: Biżuteria geometryczna - do czego pasuje?

Jeśli jednak należysz do grupy kobiet, która z pewną rezerwą podchodzi do biżuterii, skuś się na coś mniejszego - sztyfty w uszach - to dobry początek.

PS. Ceny zaczynają się już od 6,90 zł!

Więcej tutaj: Rozenek-Majdan ma identyczną torebkę jak Meghan Markle! Wiemy, ile kosztuje to bordowe cudo