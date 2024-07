1 z 6

...prawie 170 milionów złotych! Jeden z najdroższych apartamentów na świecie powstaje w San Francisco. Penthouse o powierzchni 645 metrów kwadratowych usytuowany został na ostatnim, siedemdziesiątym piętrze 181 Fremont - drapacza chmur o wysokości 244 m. Apartament zajął całe piętro, a dzięki całkowicie przeszklonym ścianom mieszkanie posiada 360-stopniowy widok na miasto!

5 sypialni, 5 łazienek i 2 dodatkowe toalety, jadalnia, gabinet i kilka pomieszczeń do gotowania, marmurowe podłogi, a po wschodniej stronie widok na Ocean Spokojny - brzmi zbyt pięknie, by było prawdziwe? Choć penthouse czeka już na potencjalnych klientów, zostanie oddany do użytku dopiero w przyszłym roku. Która gwiazda mogłaby pozwolić sobie na taki luksus?

