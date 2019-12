Monika z "Love Island" już wybrała kreację na Sylwestra 2019! Wiemy, gdzie kupicie podobne sukienki

Sylwester 2019 zbliża się wielkimi krokami! Wyboru stroju nie warto zostawiać na ostatnią chwilę i lepiej zaoszczędzić sobie nerwów. Jedną z najmodniejszych od lat sukienek na Sylwestra jest mała czarna, ale świetnie też sprawdzają się wszystkie błyszczące kreacje! Monika z "Love Island" już wybrała sukienkę na Nowy Rok. Zobaczcie jej propozycję.

Monika z Love Island w sukience z sieciówki

Jaką kreację założyć na Sylwestra? Już wkrótce z tym dylematem zmierzą się miliony kobiet, które Nowy Rok chciałby przywitać w odstrzałowym stroju. Czy lepiej wybrać małą czarną, a może długą kreację zakrywającą nogi? Czy postawić na dekolt, a może lepiej wyeksponować nogi?

Z pomocą przychodzi Monika Kozakiewicz z "Love Island", która jest zdania, że najlepiej pokazać, to co ma się najlepsze! Celebrytka na Sylwestra 2019 proponuje srebrną kreację odsłaniającą nogi. Można ją znaleźć m.in. w Pull and Bear za przysłowiowe grosze.

Propozycja Moniki na Sylwestra 2019 bardzo przypadła fanom do gustu. Pod fotkami autorstwa Heleny Bromboszcz pojawiło się mnóstwo ciepłych komentarzy.

Ślicznotka❤️ Megaaa🙈💗 Adele ? Beyonce ? Tak czy siak ... królowa ❤️ - rozpisywali się fani w sieci.

Zobaczcie Monikę w srebrnej kreacji! Naszym zdaniem to strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o Sylwestra!

Helena Bromboszcz

