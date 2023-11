1 z 5

Czy może być coś bardziej seksownego niż podkreślone szminką usta? Kamila Szczawińska wie, że nie! Supermodelka ma świadomość swoich atutów, a do nich z pewnością może zaliczyć swoje pełne usta, które najlepiej prezentują się umalowane szminką. Kamila Szczawińska zdaje sobie również sprawę, że jej usta zawsze powinny grać pierwsze skrzypce w makijażu. Na jakie kosmetyki najczęściej stawia?

Makijaż w stylu Kamili Szczawińskiej

Kamila Szczawińska najchętniej sięga po produkty marki Bell, które gwarantują jej perfekcyjny make-up zarówno na co dzień, jak i na wyjątkowe okazje. Do ulubionych produktów modelki zaliczają się przede wszystkim takie kosmetyki, jak: Wild Mascara Mascara wydłużająco-pogrubiająca, Contour Kit, Ms. Perfect 5 in ONE Concealer Wielozadaniowy korektor do twarzy i przede wszystkim Velvet Story Lipstick Pomadka do ust o aksamitnie kremowej konsystencji w intensywnych kolorach. W kolekcji szminek Bell można znaleźć takie barwy, jak: odcienie nude, różu, czerwieni, a także kolor czerwonego wina. Co istotne, szminki Bell nawilżają i wygładzają usta! Nie dziwimy się więc, że Kamila je uwielbia. ;)

W galerii zdjęć znajdziecie wszystkie ulubione kosmetyki modelki.

