1 z 15

Czy tylko my tak mamy, że kostiumy kąpielowe są jak buty i torebki, czytaj: nie da się ich mieć za dużo? Każdego lata – nawet jeśli w naszej szafie wiszą już setki tysięcy modeli – wybierając się na plażę chcemy czegoś nowego. W końcu boski wygląd (oraz samopoczucie) to podstawa.

Więcej: Jak dobrać kostium kąpielowy do figury?

Prawda jest taka, że kostiumów kąpielowych trendy dotyczą w równym stopniu, co ubrań. Tego sezonu bezwzględny seksapil bikini wyparła wygoda i sportowy charakter kostiumów jednoczęściowych. W sieciówkach znaleźliśmy modele, które wyróżnią was z tłumu plażowiczów zdecydowanymi wzorami, mocnymi wcięciami i uroczymi wiązaniami. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby je zobaczyć!

Więcej: Komu pasuje kostium kąpielowy bez ramiączek