Każdego roku przed świętami limitowany flakon legendarnych perfum Eau du Soir marki Sisley zdobi nowa kompozycja kolorów odzwierciedlających aktualne trendy i inspiracje właścicielki Sisley Isabelle d’Ornano. W tym roku świąteczne Eau du Soir to eksplozja kolorów inspirowana nurtem action painting z lat pięćdziesiątych. Jaki jest efekt?

Święta 2019: Eau du Soir Sisley inspirowane sztuką

Zapach jest zawsze ten sam. Ale flakon i pudełko limitowanych edycji Eau du Soir to co roku prawdziwe dzieło sztuki, na które czekają miłośnicy perfum na całym świecie. Tym razem flakon to hołd złożony abstrakcyjnemu ekspresjonizmowi: jest biały, lakierowany i nakrapiany czerwonymi i niebieskimi plamami-rozpryskami farby. Podobnie zaprojektowane jest granatowe pudełko, zdobione do dodatkowo złotymi plamami, nawiązującymi do złotego korka.

Mat. prasowe

W środku… zawsze ta sama legenda: kwiatowo-szyprowa kompozycja, oparta na nutach irysa, mandarynki, goździka, paczuli, jałowca i bursztynu.

Cena: 1055 zł/100 ml EDP