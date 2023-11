1 z 6

Michał Szpak w świetnej stylizacji

Michał Szpak bez wątpienia jest jednym z najlepiej ubranych artystów w Polsce! Gwiazdor udowadnia to każdą kolejną stylizacją. Tak było i tym razem! Michał Szpak został przyłapany przez paparazzi pod budynkiem Telewizji Polskiej. Piosenkarz był gościem programu "Pytanie na śniadanie", w którym opowiadał o nadziejach związanych z uczestnikami odcinków "na żywo" "The Voice of Poland". Michał Szpak wyglądał fenomenalnie! Michał na sobie dżinsowy kombinezon z paskiem, skórzaną, brązową kurtkę oraz buty, które sprawią, że oszalejecie!

Zobaczcie zdjęcia!

